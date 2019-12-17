с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора была обсуждена ситуация в Сирии.

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

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