Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора была обсуждена ситуация в Сирии.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами»,— говорится в сообщении
 Кремля.
Коммерсантъ15:19

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Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине

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Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине после саммита

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Путин и Макрон оценили результаты встречи «нормандской четверки»

РБК15:12

Путин поговорил с Макроном по телефону

Lenta.ru15:10

Путин и Макрон позитивно оценили договоренности на саммите «нормандской четверки»

ТАСС15:21

Путин и Макрон провели телефонный разговор

РИА Новости15:35
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:10, Ашберн
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
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Технологии

Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз

Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Ferra 15 декабря в 22:34
Армия и оружие

Американцы испытывают на «всушниках» неизвестный препарат: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 07:16
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Политика

Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Утро.ru 12:18
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Общество

Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Москва 24 12:08
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17:28
Киберспорт

Blizzard назвала дату релиза Warcraft III: Reforged

Компания Blizzard объявила, что Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года в 2:00 мск.
CyberSport.ru 17:05
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета 09:21
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«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) включен в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
ТАСС вчера в 18:39
Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»

Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
ODDS.ru 12:37
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
RT на русском 08:49
Экономика

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономики Максима Орешкина поддержать идею цветоводов о снижении НДС.
Коммерсантъ 15:29
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Солидарность вчера в 04:46
Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Astera 16:05
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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Медики назвали необычный симптом рака поджелудочной железы

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Общество

Генеральным директором Qiwi станет председатель совета директоров Ким

Председатель совета директоров, сооснователь группы Qiwi Борис Ким сменит Сергея Солонина на посту генерального директора.
Коммерсантъ 17:52
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Чемпионат 16:55
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
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Общество

Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
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Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 09:57
Происшествия

Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
РЕН ТВ 12:18
Армия и оружие

Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР

Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
RT на русском 16:19
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
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