Политика
Lenta.ruПутин и Макрон обсудили судьбу Украины
Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом. Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика
Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.
РБК 22:13
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17
Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РБК вчера в 14:53
Происшествия
14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Футбол
Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков
Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
Политика
Оппозиция оспорит итоги выборов главы Абхазии
Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил о намерении оспорить итоги второго тура выборов главы государства.
URA.Ru 22:44
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru 13:37
Происшествия
В Великобритании женщина покончила с собой из-за Brexit
В Великобритании 76-летняя женщина покончила с собой из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit).
Известия 20:47
Футбол
Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Происшествия
Женщину избили до потери сознания в драке на востоке Москвы
Очевидцы сообщили о драке на востоке Москвы, в результате которой серьезно пострадала женщина.
РЕН ТВ 18:06
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Наука
Новый вид китов обнаружили в Охотском море
Японские учёные обнаружили новый вид китов в Охотском море. Биологи дали им название — плавун малый.
News.ru вчера в 23:16