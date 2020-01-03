Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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