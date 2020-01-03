Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении Кремля.

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Киберспорт NS: «Я желаю Рамзесу вернуться в Коноху, как это сделал Resolut1on» Комментатор и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов поделился мнением о переходе Романа RAMZEs Кушнарёва в североамериканский состав по Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что, по его мнению, Кушнарёв вернется обратно на родину.

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