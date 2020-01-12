Политика
ТАССПутин и Макрон провели переговоры по телефону
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ряд актуальных международных вопросов, в том числе ливийскую проблематику. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
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Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе
Космос
Новое исследование ставит под сомнение Большой взрыв
Новое исследование Лернера испытывает на прочность фундаментальные элементы теории Большого взрыва – большое количество легких химических элементов во Вселенной.
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Назван вероятный и.о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» в овертайме
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Политика
Британия, Франция и Германия заявили о приверженности СВПД
Премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель верны принципам ядерного нераспространения, говорится в сообщении Елисейского дворца.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Единоборства
«Мышление очкошника». Хабиб жестко высмеял Серроне
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Фигурное катание
Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Экономика
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики
Темпы роста экономики Китая продолжат замедляться: в 2019-м рост оценен в 6,1%, в 2020-м же он может составить 5,9%, а в следующем году — 5,8%.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Наука
Создали слиток золота из пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.