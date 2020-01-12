Политика

ТАССТАССПутин и Макрон провели переговоры по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ряд актуальных международных вопросов, в том числе ливийскую проблематику. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
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