Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ряд актуальных международных вопросов, в том числе ливийскую проблематику. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон провели переговоры по телефону

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