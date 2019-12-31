Политика
RT на русскомПутин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Армия и оружие
На приколе: Бойцам НМ ЛДНР запрещено отвечать на обстрелы ВСУ
С первых дней наступившего года республиканские позиции получили строгий запрет на применение оборонительного огня против украинских боевиков, которые не утихают со своими провокационными обстрелами.
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
Политика
МИД Ирана обвинил Германию в соучастии в убийстве Касема Сулеймани
Соучастником действий США является ФРГ, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, 3 января сообщается на сайте ведомства.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала старт продаж умных часов Watch Color
Китайский бренд по производству гаджетов Xiaomi анонсировал старт продаж умных часов Watch Color.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Авто
Как там авторынок Украины? Самые покупаемые в 2019 году
В Украине увеличивается количество импортируемых легковушек. За прошлый год в страну ввезли почти 89 тысяч новых иномарок.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России
По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Футбол
Наставник «Монако» Морено: хочу большего контроля команды над игрой
Главный тренер «Монако» Роберт Морено заявил, что хочет, чтобы его команда имела больший контроль над игрой во время матчей.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Гаджеты
LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи
В прошлом году на выставке был представлен проект под названием LG Signature OLED TV R. Тогда экран из нижнего базового модуля выдвигался вверх, а теперь дисплей опускается из потолочного модуля по типу жалюзи или экрана для проектора.
Общество
В Турции задержали семь человек по делу о побеге экс-главы Nissan
Семь человек задержаны в Стамбуле в связи с делом бывшего главы автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi Карлоса Гона, который сбежал из Японии в Ливан через территорию Турции.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.