Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин и Макрон обсудили по телефону убийство Сулеймани

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