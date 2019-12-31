Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Общество SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей «Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.

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Политика Шнуров сравнил Зеленского с Путиным Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо» Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.

Гаджеты LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи В прошлом году на выставке был представлен проект под названием LG Signature OLED TV R. Тогда экран из нижнего базового модуля выдвигался вверх, а теперь дисплей опускается из потолочного модуля по типу жалюзи или экрана для проектора.