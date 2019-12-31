Политика

РБКРБКПутин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала

РБК10:02

Путин и Макрон выразили озабоченность убийством Сулеймани

Телеканал 360°09:48

Президенты России и Франции выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани

Эхо Москвы09:30

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

RT на русском09:30

Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани по телефону

Известия09:18

Путин и Макрон поговорили по телефону

РИА Новости09:52

Сенатор Букер: у Трампа нет стратегии действий при обострении ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС01:09
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Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Космос

Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
ТАСС 31.12.19 в 16:14
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Soccer.ru вчера в 02:47
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Хоккей

«Адмирал» прилетел в Москву за 4 часа до начала игры с «Авангардом»

РИА Новости 06:13
Хоккей

«Трактор» разгромил нижегородское «Торпедо»

Первый областной 11:22
Политика

Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Известия 09:22
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
N+1 30.12.19 в 11:08
Политика

«Это плохо закончится»: Трамп о ситуации в Ираке

Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
Вестник Кавказа 10:52
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию

Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Профиль вчера в 09:59
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Происшествия

Горящий мужчина рухнул с крыши на прохожую в Петербурге

Вестник Кавказа вчера в 14:08
Политика

В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что убийство генерала Сулеймани стало крупнейшей ошибкой США

В российском МИДе авиаудар США, в результате которого был убит иранский генерал, назвали верхом цинизма.
Эхо Москвы 11:02
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
Известия 10:54
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 01 января в 04:15
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской

В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:31
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Общество

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Коммерсантъ вчера в 21:16
Политика

Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах

Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Известия 10:39
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января в Москве и области прогнозируется ясная погода, которая позволит увидеть метеорный поток Квадрантиды, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:54
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости вчера в 04:39
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой

Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
MedikForum.ru вчера в 16:16
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
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