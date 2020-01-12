Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы международной повестки. В частности - ситуацию в Ливии.

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии

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