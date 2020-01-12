Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы международной повестки. В частности - ситуацию в Ливии.
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Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии

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Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

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Путин обсудил Украину и Ближний Восток с Макроном

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Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

RT на русском10:16

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Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
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Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
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Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
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Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
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GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа

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Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования ситуации

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Темпы роста экономики Китая продолжат замедляться: в 2019-м рост оценен в 6,1%, в 2020-м же он может составить 5,9%, а в следующем году — 5,8%.
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Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
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Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 09:31
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
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Дочь Аллы Пугачевой перепела хит «Миллион алых роз»

Еще никто не смог перепеть ее «Арлекино», «Не обижай меня» и, конечно же, «Миллион алых роз».
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Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

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Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
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Армия и оружие

Как Россия обеспечивает высокий уровень боеспособности армии

RT на русском вчера в 15:17
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

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Франция, Германия и Великобритания призвали Иран к диалогу

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран отменить все шаги, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
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«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

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«Дылда» Кантемира Балагова получила приз на кинофестивале в США

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Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Квальярелла 16 лет подряд забивает в Серии А

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Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
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Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Первый полноценный тизер-трейлер был продемонстрирован зрителям премьерных показов ленты «Оно 2» «Хищные Птицы» станут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Квинн.
ToDay News Ufa вчера в 21:18
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
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Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Медики призывают людей не паниковать раньше времени и поэтому перечислили признаки того, что у человека нет онкозаболевания.
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Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар

Сине-бело-голубые начали проходить зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ».
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Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

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Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

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