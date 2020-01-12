Политика
Российская газетаПутин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы международной повестки. В частности - ситуацию в Ливии.
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Футбол
«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео
Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Авто
GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа
Производство возрожденного внедорожника Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Экономика
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики
Темпы роста экономики Китая продолжат замедляться: в 2019-м рост оценен в 6,1%, в 2020-м же он может составить 5,9%, а в следующем году — 5,8%.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой перепела хит «Миллион алых роз»
Еще никто не смог перепеть ее «Арлекино», «Не обижай меня» и, конечно же, «Миллион алых роз».
Кино
«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»
Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
Армия и оружие
Как Россия обеспечивает высокий уровень боеспособности армии
Политика
Франция, Германия и Великобритания призвали Иран к диалогу
Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран отменить все шаги, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Общество
Учёные объяснили причины резкого потепления климата в РФ
О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова получила приз на кинофестивале в США
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Футбол
Квальярелла 16 лет подряд забивает в Серии А
Квальярелла забивает в Серии А непрерывно с 2005-го, то есть уже 16 календарных лет.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Первый полноценный тизер-трейлер был продемонстрирован зрителям премьерных показов ленты «Оно 2» «Хищные Птицы» станут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Квинн.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики призывают людей не паниковать раньше времени и поэтому перечислили признаки того, что у человека нет онкозаболевания.
Футбол
Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар
Сине-бело-голубые начали проходить зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ».
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.