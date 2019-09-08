Политика
ТАССПутин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
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Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Здоровье
Дробиз рассказал, в каких случаях алкоголь полезен для здоровья
Дробиз рассказал, что, погуляв на улице с собакой, он моет под краном ее лапы, а затем протирает руки небольшим количеством водки.
Вечерняя Москва 09:32
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина. Об этом 8 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:07
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Футбол
Просинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост.
Спорт-Экспресс 14:58
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook
Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября.
Газета.Ru 13:02
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Авто
Назван рейтинг люкс-автомобилей в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи машин luxury-сегмента снизились на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
SpeedMe 13:16
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Здоровье
Проблемы здравоохранения: президент ждет предложений
Первичное звено медицины приходит в упадок.
Вести.Ru 15:39
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Политика
Избиратели голосуют на участке «Тула самоварная»
В 8.00 в Тульской области начались выборы на 1093 избирательных участках. Некоторые избирательные участки - тематические.
Тульские новости 01:40
Футбол
Гюндоган покинул расположение сборной Германии из-за болезни
Гюндоган уже покинул расположение сборной Германии. Команде предстоит встретиться со сборной Северной Ирландии 9 сентября.
Спорт-Экспресс 11:23
Футбол
ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
Donday.ru 13:37
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32