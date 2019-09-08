Политика

ТАССТАССПутин и Макрон провели телефонные переговоры

ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
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Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной

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