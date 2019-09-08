Политика
ТАССПутин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
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Космос
«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году
РБК вчера в 23:12
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грецкого ореха для здоровья
Волгоградская правда 12:47
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол
«Зенит» выиграл у «Сочи» в товарищеском матче
Sport24.ru 08:57
Политика
Единый день голосования почти не принес сюрпризов
Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Музыка
Культурный проект «Голландские сезоны» пройдет в Санкт-Петербурге
Культурный проект "Голландские сезоны" пройдет в Санкт-Петербурге.
Народные новости 06:40
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Здоровье
Врачи назвали внешние признаки проблем с печенью
О наличии проблем с печенью могут свидетельствовать некоторые изменения во внешнем виде человека.
Вечерняя Москва 00:54
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Шоу-бизнес
Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова
Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, объявила, что носит под сердцем второго ребенка.
Телепрограмма 08:56
Кино
Евгения Милова о светской жизни
Евгения Милова о светской жизни На прошлой неделе в Москву вернулись не только школьники, но и активная светская жизнь.
Коммерсантъ 18:41
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Политика
В Челябинской области выбирают губернатора
REGNUM вчера в 23:00
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный вчера в 23:52
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ 13:35
Политика
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Футбол
Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»
Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград».
Калининград 24 08:11
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Экономика
Импортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Космос
Две женщины могут выйти в космос уже осенью
Rusargument 16:42
Политика
Геннадий Зюганов прокомментировал результаты выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал первые результаты выборов в Единый день голосования.
Свободная Пресса 14:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51