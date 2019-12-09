Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Макрон начали переговоры в Париже

Во внутреннем дворике Елисейского дворца российский лидер прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце президента России встретил Эммануэль Макрон. Позже в этот же день Елисейском дворце пройдет саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Путин и Макрон начали переговоры в Париже

Известия10:35

Путин и Меркель провели переговоры в Париже

Коммерсантъ10:28

Путин и Макрон проводят переговоры в Париже

RT на русском10:30

В Париже начались двусторонние переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона

Говорит Москва10:42

Путин и Макрон проводят двусторонние переговоры в Париже

РИА Новости10:40

В Париже начались переговоры Путина и Меркель

Газета.Ru09:44

Путин и Макрон проводят в Елисейском дворце двустороннюю встречу

ТАСС10:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Аргументы и Факты вчера в 21:51
Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 03:03
Происшествия

Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»

По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Известия 10:28
Общество

В России могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

TatCenter 01:59
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости 09:13
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований

Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 05:53
Политика

Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Газета.Ru 07:17
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

CyberSport.ru 08:50
Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
КП - Липецк 10:05
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Общество

Взыскание долгов с пенсий могут запретить

Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
Терра 04:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Общество

Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Коммерсантъ 06:50
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Культура

Работы Матисса, Дали, Кандинского и Шагала выставят на аукционе в Москве за 1 рубль

Интерфакс 07:42
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Газета.Ru 08:01
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».
RT на русском 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное