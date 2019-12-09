Во внутреннем дворике Елисейского дворца российский лидер прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце президента России встретил Эммануэль Макрон. Позже в этот же день Елисейском дворце пройдет саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.

Путин и Макрон начали переговоры в Париже

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