В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной. Путин заявил, что вопрос обмена пленными будет решен в самое ближайшее время.

Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

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