Экономика
The Moscow PostПутин и Медведев обсудили бюджет
Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 19:00
Наука
Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре
Компании вроде IBM уже разработали методики, позволяющие исследовать симуляцию химических задач с помощью квантовых процессоров.
ИКС 03:06
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru 04:24
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение
Российская газета 22:06
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Политика
Трамп заявил, что США не нуждаются в посреднике в отношениях с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не требуется посредник для отношений с Ираном.
Национальная служба новостей 17:45
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Здоровье
Почётный возраст празднику не помеха
Республика Татарстан 17:18
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат 13:45
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10
Политика
Россия может смягчить кризис в Венесуэле – МИД Испании
Россия может сыграть существенную конструктивную роль в переговорах между сторонами республики, передает слова представителя испанского МИД РИА Новости.
РЕН ТВ 21:31
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском 05:45
Космос
Робот «Федор» станет прародителем отряда роботов-космонавтов
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что в планах разработчика робота «Федора» — создание целого отряда роботов-космонавтов с различным функционалом.
Вечерняя Москва 21:16
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 06:53
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК вчера в 10:57
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Здоровье
Диетолог назвала продукты, замедляющие старение
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты замедляют старение и способствуют долголетию.
ФедералПресс вчера в 09:29