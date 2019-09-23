Экономика

The Moscow PostThe Moscow PostПутин и Медведев обсудили бюджет

Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Путин и Медведев обсудили бюджет России на 2020-2022 годы

Московский Комсомолец06:17

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Российская газета09:15

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

РБК08:00

Медведев доложил Путину, что бюджет на три года будет профицитным

Life.ru06:51

Медведев заявил, что бюджет на ближайшие три года будет профицитным

ТАСС06:18

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Эхо Москвы11:52

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020–2022 годы

News.ru05:53
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