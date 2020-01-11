Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле. В ходе переговоров стороны намерены обсудить проблематику урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Донбассе. Также они планируют затронуть темы ирано-американского кризиса и двусторонние вопросы.

Путин и Меркель начали встречу в Кремле

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