Политика
RT на русскомПутин и Меркель начали встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле. В ходе переговоров стороны намерены обсудить проблематику урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Донбассе. Также они планируют затронуть темы ирано-американского кризиса и двусторонние вопросы.
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Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистТАСС вчера в 16:02
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Происшествия
Пассажирский самолет из Москвы совершил жесткую посадку в Анталье
Армия и оружие
Трамп не исключил присвоения сирийской нефти
США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Политика
Турчинов призвал Россию к ответу за крушение самолета в Иране
«Как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии», — написал Турчинов в Facebook.
Футбол
Анатолий Бышовец: Не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного
Анатолий Бышовец / / Фото: Global Look Press Высоко оказался Артем и в глазах руководства "Зенита".
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Единоборства
«ММА не спорт», — заявил Александр Карелин
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Политика
Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
Культура
ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
ВГТРК приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Политика
В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России
Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Политика
В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом
Россия является для США конкурентом, но не врагом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отказалась отдавать старшую дочь в американскую школу
Модель Оксана Самойлова, которая с тремя своими дочерьми почти на год уехала жить в Америку, в Instagram сообщила, что не отдаст свою старшую дочь девятилетнюю Ариелу в американскую школу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.