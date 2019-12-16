Политика
Газета.RuПутин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля. В ходе беседы была дана позитивная оценка итогов нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.RT на русском08:08
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Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.
Шоу-бизнес
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку
43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Футбол
Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».