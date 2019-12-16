Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля. В ходе беседы была дана позитивная оценка итогов нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря.
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 в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.
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