с чего всё началось

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе германской стороны. Как рассказали в Кремле, мировые лидеры позитивно оценили прошедший "нормандский саммит", на котором были согласованы "некоторые шаги" по реализации Минских соглашений.

Экономика Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир» Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество Яровая считает бакалавриат «недообразованием» Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.

Авто Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol Японские автопроизводители в рамках соглашения выпустят новый Mitsubishi Pajero, который будет создан на базе уже знакомого Nissan Patrol.

Общество Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

Шоу-бизнес Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.

Происшествия В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.

Политика В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Шоу-бизнес Алсу показала стройные ноги в мини Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.