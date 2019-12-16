Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе германской стороны. Как рассказали в Кремле, мировые лидеры позитивно оценили прошедший "нормандский саммит", на котором были согласованы "некоторые шаги" по реализации Минских соглашений.
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 в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.
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Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Коммерсантъ09:29
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