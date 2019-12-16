Политика
РИА НовостиПутин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе германской стороны. Как рассказали в Кремле, мировые лидеры позитивно оценили прошедший "нормандский саммит", на котором были согласованы "некоторые шаги" по реализации Минских соглашений.
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.RT на русском08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказала всем участникам шоу «План Б»
Возможно, решение Ольги Бузовой отказать финалистам проекта связано с тем, что её сердце уже занято.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Наука
Флирт на работе может снижать уровень стресса
Оказалось, флирт на рабочем месте, на самом деле, помог обиженным снимать стресс и бессонницу.
Происшествия
В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Авто
Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol
Японские автопроизводители в рамках соглашения выпустят новый Mitsubishi Pajero, который будет создан на базе уже знакомого Nissan Patrol.
Общество
Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян
В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе посоветовал критикам закрыть рты и заняться своими делами
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что критики фигуристки Алины Загитовой заслужили резкий ответ со стороны наставника олимпийской чемпионки.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Экономика
Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Армия и оружие
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Наука
Бактерии в верхних дыхательных путях связаны с симптомами астмы
Ученые обнаружили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях часто наблюдаются бактерии Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество