Политика
RT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.RT на русском08:08
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Политика
В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3
Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Политика
Медведчук прокомментировал внесённый в Раду проект о децентрализации
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал внесённый лидером Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о децентрализации власти.
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Энергетика
Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ
По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Музыка
Лазарев высказался насчет скандала с Биланом и «Евровидением»
Напомним, ранее Дима Билан отказался выступать на концерте главных звезд конкурса «Евровидения».
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Футбол
Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Футбол
Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Политика
Законопроект о Brexit будет внесен в британский парламент 20 декабря
Законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет внесен в британский парламент 20 декабря.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Экономика
Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре
Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России
Общество
Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.