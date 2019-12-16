Политика

RT на русскомRT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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Как отмечается
 в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.
RT на русском08:08

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Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину

РИА Новости19:26

Путин обсудил с Меркель вопрос транзита газа через Украину

Газета.Ru15:03

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

RT на русском08:08

Путин и Меркель обсудили по телефону итоги «нормандского» саммита

Известия08:36

Путин и Меркель обсудили вопросы реализации «Северного потока-2»

РБК08:12

Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Коммерсантъ09:29

Путин в разговоре с Меркель отметил важность не допустить обострения в Ливии

ТАСС07:58
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика

В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
РИА Новости 18:07
Политика

Медведчук прокомментировал внесённый в Раду проект о децентрализации

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал внесённый лидером Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о децентрализации власти.
RT на русском 18:12
Политика

Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР

Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 17:12
Музыка

Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
News.ru 03:26
Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер 10:58
Происшествия

Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС 17:19
Космос

В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
REGNUM 14 декабря в 03:55
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
РБК вчера в 22:28
Кино

Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русском 18:43
Политика

Шевченко назвал имя преемника Путина

Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
БИЗНЕС Online 10:16
Энергетика

Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ

По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Коммерсантъ 17:30
Музыка

Лазарев высказался насчет скандала с Биланом и «Евровидением»

Напомним, ранее Дима Билан отказался выступать на концерте главных звезд конкурса «Евровидения».
Uznayvse.ru 18:35
Хоккей

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Газета.Ru 13:42
Футбол

Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Матч ТВ 17:38
Шоу-бизнес

Алсу показала стройные ноги в мини

Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
WomanHit.ru 10:02
Футбол

Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Чемпионат 14:17
Политика

Законопроект о Brexit будет внесен в британский парламент 20 декабря

Законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет внесен в британский парламент 20 декабря.
Красная весна 07:51
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport вчера в 23:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru 08:41
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ведомости 10:47
Экономика

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Коммерсантъ 13:17
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
РИА Новости 08:19
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Политика

Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву

ГЛАС.RU 14:56
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России

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Общество

Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Известия 07:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Происшествия

Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев солдату в Забайкалье

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