с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля. В ходе беседы была дана позитивная оценка итогов нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря.

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.

Политика Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.

Происшествия Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.

Космос Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Общество Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Интернет Названы худшие пароли пользователей в 2019 году Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.

Общество Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Политика Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Общество В России запустят отечественный аналог YouTube В России создадут отечественный аналог YouTube - об этом сообщил глава Mail.Ru Group Борис Добродеев.