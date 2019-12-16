Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля. В ходе беседы была дана позитивная оценка итогов нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря.
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— Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины, — говорится в сообщении
 пресс-службы Кремля.
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