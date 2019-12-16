Политика
Газета.RuПутин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщает сайт Кремля. В ходе беседы была дана позитивная оценка итогов нормандского саммита, прошедшего в Париже 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
— Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Life.ru08:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Политика
Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю
Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Футбол
Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией
Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Шоу-бизнес
Публику ужаснуло изуродованное пластикой лицо Успенской
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат новыми бесшумными автоматами
Российские подразделения спецназа будут вооружены новыми практически бесшумными автоматами с высокой огневой мощью.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Общество
В Русском музее объяснили появление шоколадок с портретом Сталина
Общество
В РЖД отреагировали на идею возвращения курилок в поездах
Компания "Российские железные дороги" не намерена возвращать зоны для курения в поездах или создавать отдельные для этого помещения.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Общество
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Общество
В России запустят отечественный аналог YouTube
В России создадут отечественный аналог YouTube - об этом сообщил глава Mail.Ru Group Борис Добродеев.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Биатлон
Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки
Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
Политика
В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили
Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.