Новые шаги по нормализации обстановки в стране могут быть предприняты на международной конференции по Ливии, которая в скором времени должна пройти в Берлине. Подготовку к ней Путин и Меркель обсуждали в ходе визита канцлера в Москву в минувшую субботу.

Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии

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