Политика
RuNews24.ruПутин и Меркель обсудили конференцию по Ливии
Новые шаги по нормализации обстановки в стране могут быть предприняты на международной конференции по Ливии, которая в скором времени должна пройти в Берлине. Подготовку к ней Путин и Меркель обсуждали в ходе визита канцлера в Москву в минувшую субботу.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Автоспорт
Восьмой этап ралли «Дакар-2020» завершился победой экипажа Каргинова
Экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер» показал лучший результат на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Политика
Лавров назвал НАТО виновником кризиса в Ливии
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал причину кризиса в Ливии.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Хоккей
Панарин и Овечкин вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ
Две шайбы Овечкина стали единственными за игру и решили ее исход - 2:0. Благодаря результативным действиям отечественный хоккеист оказался на 11-й строчке в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Происшествия
В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов
Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Экономика
Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат 700 млн гривен премии
Топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины», который получил от российского «Газпрома» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.
Футбол
Семак объяснил отсутствие Краневиттера на сборах «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Матиас Краневиттер не отправился с командой на зимний сбор.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Хоккей
Капитана СКА дисквалифицировали за удар клюшкой
В КХЛ дисквалифицировали капитана петербургского хоккейного клуба СКА Сергея Плотникова. Его отстранили от участия на два матча.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Гаджеты
Если Apple сама не оснастит iPhone портами USB-C, то ее заставят это сделать
Если европейские законодатели добьются своего, то всем компаниям придется применять единый метод зарядки, и самый очевидный — это USB-C.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Общество
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Здоровье
КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным
Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Происшествия
Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
Жительница города Гатчина (Ленобласть) задушила экс-супруга, пытавшегося изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Кино
Главой жюри Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли, известный как автор оскароносного «Черного клановца».
Общество
Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев
В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.