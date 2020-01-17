с чего всё началось

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года. Ранее стало известно, что Путин примет участие в конференции.

Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине

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