Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года. Ранее стало известно, что Путин примет участие в конференции.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
«Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — сообщает
 пресс-служба Кремля.
RT на русском07:08

Подробнее о событии

Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

РБК07:08

Путин и Меркель по телефону обсудили конференцию по Ливии

Известия08:18

Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

RT на русском07:08

Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Коммерсантъ07:37

Полиция Берлина получит поддержку федеральных органов в связи с конференцией по Ливии

ТАСС08:39

На выходных Путин побывает в Петербурге и Берлине

Вести.Ru07:34

Путин на встрече по Ливии обсудит запуск диалога под эгидой ООН

РИА Новости07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
RT на русском 08:01
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК 08:38
Происшествия

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
РИА Новости 03:10
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Общество

Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

Мойка78 06:51
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Общество

Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Piter.tv 03:29
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка

Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.
Взгляд.ру вчера в 01:47
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Биатлон

На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

Pravda.Ru 01:31
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Технологии

Mail.ru обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений

В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
Компания 03:48
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Газета.Ru вчера в 15:50
Армия и оружие

В Псковскую дивизию поступила новейшая боевая техника

Псковская дивизия получила батальонный комплект новейших боевых машин.
ГТРК Псков 07:18
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Происшествия

Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:29
Политика

Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
ТАСС 02:57
Происшествия

В Новосибирске женщина задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна

По версии СК РФ, накануне утром 28-летняя женщина в своей квартире задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна восьмого этажа.
Росбалт 03:59
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Известия вчера в 23:52
Гаджеты

Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России

Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.
CNews 06:50
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru 15 января в 04:02
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

RuNews24.ru вчера в 03:26
Кино

THR: Тайке Вайтити предложили снять новые «Звездные войны»

Афиша Daily 04:38
Происшествия

Под Барнаулом из-за сильной метели столкнулись 15 автомобилей

В Алтайском крае из-за почти нулевой видимости в условиях метели столкнулись 15 автомобилей.
Росбалт 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное