Политика
Rambler News ServiceПутин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине
Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года. Ранее стало известно, что Путин примет участие в конференции.
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с чего всё началось
«Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — сообщает пресс-служба Кремля.RT на русском07:08
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Политика
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Происшествия
Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье
Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Общество
Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Политика
В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка
Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Технологии
Mail.ru обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений
В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Армия и оружие
В Псковскую дивизию поступила новейшая боевая техника
Псковская дивизия получила батальонный комплект новейших боевых машин.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Происшествия
Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Происшествия
В Новосибирске женщина задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна
По версии СК РФ, накануне утром 28-летняя женщина в своей квартире задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна восьмого этажа.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России
Новая версия EMUI 10 коснётся более 35 моделей смартфонов Huawei и откроет доступ к новым интеллектуальным функциям более чем 150 миллионам пользователей по всему миру.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
Кино
THR: Тайке Вайтити предложили снять новые «Звездные войны»
Происшествия
Под Барнаулом из-за сильной метели столкнулись 15 автомобилей
В Алтайском крае из-за почти нулевой видимости в условиях метели столкнулись 15 автомобилей.