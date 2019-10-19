Политика
REGNUMПутин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила пресс-служба Кремля.RT на русскомвчера в 13:48
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Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», Ливию и Сирию
Новостной фронтвчера в 12:14
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Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета вчера в 20:07
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110
Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Planet Today вчера в 10:48
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:35
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения
Московский Комсомолец вчера в 22:53
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 06:47
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Общество
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Здоровье
Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск 18 октября в 09:42
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Культура
Валдис Пельш рассказал, как жестоко разыграл Александра Абдулова
Bimru.ru вчера в 12:06
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Вечеринка на яхте и кольцо от бойфренда: как Евгения Феофилактова отметила день рождения
Звезда «ДОМа-2» Евгения Феофилактова 18 октября отпраздновала 34-летие. Торжество проходило на яхте в Арабских Эмиратах.
StarHit.ru вчера в 17:00
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM 17 октября в 22:51
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru вчера в 16:52
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30