с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Технологии В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Гаджеты В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110 Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.

Общество Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.

Авто Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.

Общество Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Происшествия После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Политика Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.

Энергетика Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".

Общество В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Здоровье Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Политика Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.

Происшествия При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.

Происшествия Макгрегора обвинили в изнасиловании Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Общество В России хотят запретить пластиковые пакеты Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Футбол «Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке» В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).