Политика

REGNUMREGNUMПутин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила
 пресс-служба Кремля.
RT на русскомвчера в 13:48

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Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

РБКвчера в 12:30

Меркель обсудила с Путиным проведение встречи «Нормандской четверки»

Коммерсантъвчера в 11:34

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель

Известиявчера в 13:02

Путин и Меркель обсудили урегулирование на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии

ТАССвчера в 13:01

Путин отметил важность учёта интересов всех этнических групп в Сирии

RT на русскомвчера в 13:48

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», Ливию и Сирию

Новостной фронтвчера в 12:14

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

РИА Новостивчера в 12:13
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Армия и оружие

Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

Российская газета вчера в 20:07
Технологии

В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110

Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Planet Today вчера в 10:48
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Авто

Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:35
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

REGNUM 02:14
Религия

Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Армия и оружие

В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения

Московский Комсомолец вчера в 22:53
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Футбол

Лишь четыре игрока забили 25 голов в серии А быстрее Роналду

Матч ТВ 01:25
Политика

Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 06:47
Энергетика

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта

Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Общество

В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
Здоровье

Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск 18 октября в 09:42
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Культура

Валдис Пельш рассказал, как жестоко разыграл Александра Абдулова

Bimru.ru вчера в 12:06
Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Происшествия

При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля

Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Вечеринка на яхте и кольцо от бойфренда: как Евгения Феофилактова отметила день рождения

Звезда «ДОМа-2» Евгения Феофилактова 18 октября отпраздновала 34-летие. Торжество проходило на яхте в Арабских Эмиратах.
StarHit.ru вчера в 17:00
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM 17 октября в 22:51
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Футбол

«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru вчера в 16:52
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
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