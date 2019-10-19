с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Происшествия Один полицейский убил другого в Нальчике Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

Политика Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Общество В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.

Единоборства Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.

Экономика Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".

Политика Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit В субботу Парламент Великобритании проведет голосование по выходу из Европейского союза. Об этом сообщило агенство РИА Новости.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15 Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Общество В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.

Кино Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Шоу-бизнес Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.

Политика Байден уверен в распаде НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Финансы ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.

Политика Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов "Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Кино Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.

Шоу-бизнес Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".

Политика Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России Украина принимает все возможные меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Игры Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Общество Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.