Политика
REGNUMПутин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
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с чего всё началось
«При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского комплекса мер и договорённостей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в нормандском формате», — сообщили в Кремле.RT на русском12:54
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Происшествия
Один полицейский убил другого в Нальчике
Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Общество
В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга
Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.
РИА Новости 09:33
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 17:15
Экономика
Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:05
Политика
Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit
В субботу Парламент Великобритании проведет голосование по выходу из Европейского союза. Об этом сообщило агенство РИА Новости.
Телеканал 360° вчера в 21:13
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15
Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Коммерсантъ 04:13
Общество
В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом
В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.
Вести.Ru вчера в 17:36
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Газета.Ru вчера в 10:17
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News 17 октября в 08:47
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
ФАН 15:48
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Спорт-Экспресс 16:36
Политика
Байден уверен в распаде НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
Газета.Ru 16 октября в 01:23
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 06:47
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Газета.Ru 16:16
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Профиль вчера в 04:16
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Вокруг ТВ 17 октября в 12:00
Политика
Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России
Украина принимает все возможные меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
Взгляд.ру вчера в 04:38
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 17 октября в 10:51
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Общество
Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ
Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59