с чего всё началось

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Происшествия Пожар в Ярославской области унес жизни пятерых детей Жилой дом загорелся в городе Ростов в Ярославской области. В результате погибли шесть человек — пятеро детей и один взрослый.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.

Авто Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.

Религия В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Экономика Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии 12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Политика Горбачев сообщил об обращении к Путину Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .

Происшествия В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экономика Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Футбол Миллер и Кокорин посетили победную раздевалку «Зенита» В субботу «Зенит» разгромил «Ростов» в тринадцатом туре чемпионата России с результатом 6:1. Питерский клуб опубликовал в Twitter видео из раздевалки команды после матча.

Общество Кейт Миддлтон повторила модный look принцессы Дианы в Пакистане Кейт Миддлтон и принц Уильям в середине октября отправились в важную и сложную поездку. Они приехали с официальным визитом в Пакистан.