с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.

Армия и оружие Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.

Футбол «Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке» В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).

Политика Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Экономика Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.

Политика Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.

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Общество Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.

Общество Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.

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Общество Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

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Шоу-бизнес 64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.

Происшествия В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Пострадали по меньшей мере три человека.