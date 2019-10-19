с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Происшествия В Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Здоровье Медики назвали указывающие на рак изменения с телом Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.

Кино Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Футбол Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед» Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Экономика Пенсионерам поднимут единовременные выплаты В сообщении Пенсионного фонда РФ говорится о единовременной выплате, а не ежемесячных выплатах.

Армия и оружие На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Общество Пентагон изучит «метаматериалы инопланетного происхождения» Министерство обороны США заключило контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), сообщает The Drive.

Общество Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Происшествия В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.

Происшествия Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Гаджеты В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110 Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

Армия и оружие Командующий отрядами сирийских курдов может вскоре посетить США Турки обязались приостановить боевые действия на 120 часов и дать возможность курдам покинуть создаваемую Турцией 30-километровую пограничную зону безопасности.