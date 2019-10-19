Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила
 пресс-служба Кремля.
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Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

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Армия и оружие

Командующий отрядами сирийских курдов может вскоре посетить США

Турки обязались приостановить боевые действия на 120 часов и дать возможность курдам покинуть создаваемую Турцией 30-километровую пограничную зону безопасности.
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Политика

Горбачев сообщил об обращении к Путину

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
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