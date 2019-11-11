Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
Читать в источнике
Комментировать100
Юрий Ушаков
Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится
 на сайте Кремля.
Московский Комсомолец12:04

Подробнее о событии

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК13:18

Путин обсудил с Меркель урегулирование конфликта на Украине

Коммерсантъ12:25

Ушаков назвал темы предстоящего разговора Путина и Меркель

Rambler News Service08:01

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости12:18

Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию

Московский Комсомолец12:04

В Берлине назвали основную тему беседы Путина и Меркель

ТАСС12:43

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

RT на русском11:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:39, Ашберн
Политика

Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок

Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Милосердие.ru 07:13
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
Происшествия

СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося

Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.
Невские Новости 11:23
Наука

Тайга оказалась источником парниковых газов

Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.
Naked Science 14:07
Кино

Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие

Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Технологии

WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Футбол

На матч Россия-Бельгия проданы все билеты

16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Армия и оружие

«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО

Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.
РБК 01:56
Происшествия

Семья выпавшей из окна женщины с детьми не считалась неблагополучной

Семья женщины, которая утром 11 ноября выпала из окна квартиры в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя своими детьми, не состояла на учете как неблагополучная.
Москва 24 02:55
Единоборства

Александр Волков согласился на бой с Франсисом Нганну

Allboxing.ru 09 ноября в 22:23
Авто

Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия 12:47
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Общество

Сахалин продолжит «вбухивать» деньги в «Горный воздух», обделяя районы

Болотников продолжил тему, но свернул немного в другое русло: выяснил, что обеспеченность населения спортивными объектами минспорт считает по федеральной методике, пока мы еле перевалили за половину от норматива, к 2024 году будет 55 процентов от установленной планки.
Сахалин.Инфо 05:41
Экономика

Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800

Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.
РБК 03:18
Политика

Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Футбол

Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru 16:59
Происшествия

Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки

В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Петербургский дневник 09:49
Армия и оружие

Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии

Общественный совет при Министерстве обороны России представит главе ведомства доклад об условиях службы российских военнослужащих в Сирии в декабре 2019 года.
Известия вчера в 22:25
Общество

FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Политика

Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Футбол

Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.
Матч ТВ 11:31
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Здоровье

Специалисты рассказали, чем опасно крафтовое пиво

Вечерний курьер 07:53
Фигурное катание

Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой

МК-Спорт 09:32
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Авто

Представили новую Skoda Octavia

Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Здоровье

Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России

Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо 09 ноября в 23:32
Космос

Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин

UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное