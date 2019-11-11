Политика
RT на русскомПутин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолец12:04
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Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
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СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося
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Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.
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Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
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Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.
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Семья женщины, которая утром 11 ноября выпала из окна квартиры в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя своими детьми, не состояла на учете как неблагополучная.
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Александр Волков согласился на бой с Франсисом Нганну
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Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
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Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
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Общество
Сахалин продолжит «вбухивать» деньги в «Горный воздух», обделяя районы
Болотников продолжил тему, но свернул немного в другое русло: выяснил, что обеспеченность населения спортивными объектами минспорт считает по федеральной методике, пока мы еле перевалили за половину от норматива, к 2024 году будет 55 процентов от установленной планки.
Экономика
Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800
Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
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Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Происшествия
Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки
В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
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Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Политика
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
Футбол
Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.
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Специалисты рассказали, чем опасно крафтовое пиво
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
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Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
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