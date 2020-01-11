Политика
РИА НовостиПутин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.
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Путин обсудил по телефону с Меркель подготовку к ливийским переговорам в Берлине
Народные новости15:38
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