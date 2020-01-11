Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.

Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

Политика Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.

Экономика В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ "Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Экономика Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика СМИ США: Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информацию экспертов.

Общество Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.

Общество В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.