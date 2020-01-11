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Телеканал 360°Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.
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Путин обсудил по телефону с Меркель подготовку к ливийским переговорам в Берлине
Народные новости15:38
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