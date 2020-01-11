Политика
Телеканал 360°Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.
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Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Политика
На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Армия и оружие
Япония рассчитывает на скорейшее развертывание комплексов ПРО США
Японский министр обороны Таро Коно в ходе посещения Гавайских островов осмотрел установки наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore и выступил за их скорейшее развертывание в Японии.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Политика
Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить
Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
Космос
Эксперты назвали самые подходящие планеты для жизни инопланетян
Астрономы из США рассказали о самых пригодных для жизни планетах.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Гаджеты
Apple выпустит в 2020 году все модели iPhone 5G
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G выпустят во второй половине 2020 года.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
В Томске хирурги извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик.
Экономика
Топилин предсказал увеличение реальной зарплаты на 2,3% в России
Глава российского Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2020 году увеличится реальная заработная плата россиян.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Экономика
Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Происшествия
В Петербурге сошли с рельсов цистерны с топливом
Цистерны с топливом сошли с рельсов на железнодорожной станции Сортировочная-Московская на юге Петербурга.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Политика
Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в 12.00.
Политика
Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы
Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла смартфоны с прошивкой MIUI 12
Китайская компания Xiaomi озвучила планы представить обновление для собственных смартфонов, для которых будет доступна новая оболочка MIUI 12.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Политика
Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Общество
В Челябинске нашли зеленый снег
Авто
Koenigsegg занимается концепт-каром Mission 500 для рекорда скорости
В рамках Женевского автосалона в 2020 году Koenigsegg собирается показать прототип Mission 500.