Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.
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