Политика
Телеканал 360°Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.
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Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Игры
Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге
Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
Происшествия
В Новосибирске умер подросток, пострадавший в аквапарке
В ночь на 13 января в новосибирской больнице №34 не приходя в сознание умер 16-летний подросток из Кемерово.
Армия и оружие
CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих
Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
Общество
Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН
12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.
Шоу-бизнес
Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке
«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Происшествия