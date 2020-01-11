Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.

Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Политика Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Космос Названы два способа двигать Солнце Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Общество Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.

Происшествия В Новосибирске умер подросток, пострадавший в аквапарке В ночь на 13 января в новосибирской больнице №34 не приходя в сознание умер 16-летний подросток из Кемерово.

Общество Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН 12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.

Футбол «Барселона» уволила главного тренера «Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.