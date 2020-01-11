Политика
Телеканал 360°Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.
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Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Экономика
Социальную поддержку получат 45 малоимущих донских семей
Финансовые выплаты получат 45 малоимущих семей Морозовского района Ростовской области, передает 12 января ДОН24.RU.
Кино
«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Политика
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Экономика
Кудрин оценил воровство из бюджета России в 2-3 миллиарда рублей в год
Из государственного бюджета России воруется примерно 2-3 миллиарда рублей в год.
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии
Глава "Газпрома" отметил, что к сегодняшнему дню поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все контракты компании в Болгарии, Греции и Северной Македонии.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения
США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Наука
Физики научились определять параметры ультрабыстрых лазерных импульсов
Группа российских ученых предложила новый способ определения физических параметров аттосекундных лазерных импульсов.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Семь стран лишили права голоса на Генассамблее ООН
Неуплата взносов стала причиной, по которой семь государств – членов ООН лишили права голоса на Генеральной ассамблее.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Кино
В сети появилось видео о создании спецэффектов для «Ведьмака»
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Идея обязать домохозяек платить налоги вряд ли имеет перспективы. Во фракции парламентского большинства предложение не поддержат.
Здоровье
Врачи назвали «приятные» симптомы опасных болезней
Как сообщает ToDay News Ufa, врачи назвали несколько симптомов опасных болезней, которые мы воспринимаем как приятные ощущения.