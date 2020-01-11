Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили состоявшиеся в Москве переговоры по ситуации в Ливии. Беседа состоялась по просьбе немецкой стороны.

Путин и Меркель обсудили прошедшие в Москве переговоры по Ливии

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