Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Меркель обсудили прошедшие в Москве переговоры по Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили состоявшиеся в Москве переговоры по ситуации в Ливии. Беседа состоялась по просьбе немецкой стороны.
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Путин и Меркель обсудили ливийское урегулирование

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