Политика
КоммерсантъПутин и Меркель обсудили прошедшие в Москве переговоры по Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили состоявшиеся в Москве переговоры по ситуации в Ливии. Беседа состоялась по просьбе немецкой стороны.
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Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Экономика
Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Общество
«Юлмаркет» подал иск о банкротстве
ООО «Юлмаркет», структура «Юлмарта», подало иск о собственном банкротстве.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Шоу-бизнес
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней чеченской модели
Российский бизнесмен и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров женился на модели по имени Аламат из чеченского села Шали.
Киберспорт
Завтра Bethesda покажет «второй трейлер» DOOM Eternal
Bethesda объявила, что завтра, 14 января в 20:30 МСК, состоится премьера свежего трейлера DOOM Eternal.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Футбол
«Барселону» возглавит бывший тренер «Бетиса»
Действующим главным тренером "Барселоны" является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонский клуб летом 2017 года.
Общество
ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.
Культура
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса «Новая Звезда-2020»
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Политика
Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши не проводить официальные памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Кино
В США умер советский режиссер Константин Бромберг
В американском Детройте на 81-м году жизни скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Общество
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
Компания Mediascope оценила результаты российских телеканалов в первые дни нового 2020 года.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
Семь стран лишили права голоса на Генассамблее ООН
Неуплата взносов стала причиной, по которой семь государств – членов ООН лишили права голоса на Генеральной ассамблее.
Игры
Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam и Rockstar Games Launcher
Со страницы Grand Theft Auto IV в магазине Steam пропала возможность приобрести игру.