с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на кабинет министров ФРГ. Отмечается, что в разговоре лидеры стран обсудили «скорое» проведение встречи «нормандской четверки» по Украине.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Общество В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Политика Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.

Политика Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека Из Совета исключены, помимо Екатерины Шульман, Евгений Бобров (правозащитная организация «Восход»), профессор Михаил Федотов (бывший председатель Совета), Павел Чиков (глава правозащитной организации «Агора») и профессор Илья Шаблинский.

Политика Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.

Политика Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Шоу-бизнес Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.

Здоровье Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Политика Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Политика Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Политика Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Экономика Банки раздали долги взыскателям В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.

Политика Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий с его стороны.

Происшествия МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК.