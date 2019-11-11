Политика
RT на русскомПутин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service вчера в 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолецвчера в 12:04
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Максим Галкин обнаружил на телевидении цензуру
На своем концерте в Новосибирске юморист и шоумен Максим Галкин удивил тем, что позволил себе высказываться на злободневные темы внутренней политики России.
Millionaire.ru 10 ноября в 03:54
Политика
Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны-участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты для проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Происшествия
СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье
Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец вчера в 05:54
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста «Ленинграда»
Мойка78 вчера в 22:45
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
«Белые каски» — неправительственная организация, которая действует в районах Сирии, занятых оппозиционными силами.
Snob.ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Армия и оружие
В Китае рассказали о способности России 10 раз уничтожить США
Есть еще Россия, которая способна уничтожить территорию Штатов минимум 10 раз, пишет китайское издание Sohu.
Известия вчера в 23:02
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Гаджеты
Xiaomi резко снизила цену на максимальную версию флагмана Redmi
Ferra 10 ноября в 22:31
Общество
Apple Card подозревают в сексизме и дискриминации
Создателей Apple Card подозревают в гендерной дискриминации.
OAnews вчера в 08:51
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Наука
В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления
Сколько деревьев нужно посадить, чтобы что-то изменить Начнем с основ: проект TeamTrees планирует посадить 20 миллионов деревьев, а Илон Маск выделил средства на миллион.
Naked Science 09 ноября в 06:05
Гаджеты
AMD может выпустить «убийцу NVIDIA» в первой половине 2020 года
CyberSport.ru 09 ноября в 16:17
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Коммерсантъ вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу
Инцидент произошел во время съемок новогоднего шоу. Отмечается, что украинский исполнитель побледнел и был вынужден менять костюмы.
РИА Новости вчера в 19:31
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.
Известия вчера в 23:27
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ вчера в 04:50
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском 10 ноября в 20:55
Политика
Депутат бундестага считает Крым российским
Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Krym.News 10 ноября в 23:40