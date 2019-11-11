с чего всё началось

Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

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