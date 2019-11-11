Политика
РИА НовостиПутин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолец12:04
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Технологии
WhatsApp начал блокировать пользователей
Как сообщает ToDay News Ufa, жаловаться начали сами пользователи WhatsApp.
ToDay News Ufa 10:04
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Общество
Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье
Звезда реалити выбрала для выхода очень обтягивающее открытое платье от Versace со змеиным принтом.
Wday.ru 00:14
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Актер Игорь Савочкин госпитализирован
Ранее СМИ сообщили, что Савочкина доставили в больницу с подозрением на пневматоракс. Однако сам актер эту информацию не подтверждает.
Телеканал 360° 12:50
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
3DNews 10:15
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Футбол
Суперкубок Испании проведут в Саудовской Аравии
Суперкубок Испании в следующих трёх сезонах будет сыгран в Саудовской Аравии, сообщает As.
Евро-футбол.ру 11:28
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Футбол
Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а также его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал спартаковской команды — от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.
Спорт-Экспресс 12:02
Политика
В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия вчера в 15:12
Футбол
Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии
Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
Аргументы и Факты 09:25
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Авто
Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70
Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
Tvoe-avto.com 11:44
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Общество
Россияне не стали отказываться от наличных денег
По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
Lenta.ru 02:34
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Армия и оружие
Военную полицию РФ в Сирии забросали камнями и помоями
В сети появились кадры с колонной военной полиции России. Они двигались по северной части Сирии вместе с армией Турции.
VistaNews 09 ноября в 09:02
Гаджеты
Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Игромания.ру 11:47
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
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В Петербурге возбудили дело по факту отравления работников «Ленты»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту отравления в столовой супермаркета "Лента" по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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