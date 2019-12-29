Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине, а также "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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