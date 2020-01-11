Политика
Телеканал 360°Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.
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Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Политика
СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Хоккей
Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Общество
Набор в туристическую полицию объявлен во Владивостоке
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, спецвзвод во Владивостоке должен начать работу с 1 февраля 2020 года.
Транспорт
РЖД построят в Новосибирской области три новых вокзала
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Путин поручил развивать «павильоны здоровья»
Практику функционирования «павильонов здоровья», проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения поручил обобщить президент РФ Владимир Путин, 8 января сообщает kremlin.ru.
Политика
Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в 12.00.
Авто
Серийный кроссовер Genesis GV80 сфотографирован на парковке
Как пишет портал «ТвоёАвто», Genesis GV80 полностью повторяет одноименный концепт, представленный три года назад.
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»
НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Авто
Какие модели LADA в 2020 году получат новые версии, и чем они удивят
Последней особой серией для автомобилей LADA является исполнение #CLUB. Оно доступно для моделей LADA Granta, LADA XRAY и LADA Largus.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Происшествия
СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев
Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Происшествия
Прокуратура нашла виновника загрязнения Ангары в Иркутске
Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о том, что в районе поселка Боково, вниз по течению от Иркутска, в Ангару попадают посторонние жидкости, по виду похожие на неочищенные стоки.
Кино
«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Происшествия
В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.