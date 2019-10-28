Политика
РИА НовостиПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры провели разговор на фоне очередного раунда трехсторонних консультаций Россия — Евросоюз — Киев, который стартовал в Брюсселе.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Кино
Авторы «Игры престолов» не понимают, почему им доверили сериал
Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс, которых после финала саги не подошел пнуть только ленивый и объевшийся, дали свежий повод пороптать и посыпать проклятиями.
Авто
Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде
Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Шоу-бизнес
Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.
Хоккей
«Трактор» вернул Кравцова в КХЛ
Экономика
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»
Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Игры
«Спасите миры… или НЕТ»: ещё один трейлер The Outer Worlds
Разработчики The Outer Worlds после релиза проекта решили напомнить об игре ещё одним роликом.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Авто
Названы самые популярные в России внедорожники и кроссоверы
В России самым популярным внедорожником является Lada 44.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.