Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры провели разговор на фоне очередного раунда трехсторонних консультаций Россия — Евросоюз — Киев, который стартовал в Брюсселе.
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