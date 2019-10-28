Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры провели разговор на фоне очередного раунда трехсторонних консультаций Россия — Евросоюз — Киев, который стартовал в Брюсселе.

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Авто Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.

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