Политика
Газета.RuПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил трехсторонние переговоры по условиям транзита российского газа через территорию Украины, в которых также участвуют представители Еврокомиссии.
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Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится на сайте Кремля.Московский Комсомолец12:04
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