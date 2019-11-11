Политика

РБКРБКПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, среди прочего они обсудили транзит газа через Украину, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Юрий Ушаков
Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 08:01
с чего всё началось
Собеседники отметили важность полного соблюдения минских соглашений и других договорённостей, которые направлены на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, говорится
 на сайте Кремля.
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