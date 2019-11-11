с чего всё началось

Сегодня в 17:30 состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии.

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, среди прочего они обсудили транзит газа через Украину, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

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