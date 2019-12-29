Политика
КоммерсантъПутин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Гаджеты
Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G
В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Общество
СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Армия и оружие
«Армата» стала первым танком с туалетом по требованию генералов
Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов.
Общество
Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Общество
Названы главные перемены в жизни россиян в 2019 году
Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории
Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Экономика
Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Хоккей
Брагин высказался о серии сборной России без голов в большинстве на МЧМ
Ранее сообщалось, что сборная России три матча подряд не может реализовать большинство на МЧМ.
Армия и оружие
При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Футбол
Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Общество
В Сахалинской области в 2019 году активно строили
Работы проводились во всех районах области по двум программам: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы" и "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы".
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Экономика
Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.