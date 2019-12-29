Политика
КоммерсантъПутин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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Кино
«Джокер» и «Король-лев» вошли в десятку самых кассовых фильмов года
Происшествия
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
Экономика
«Коммерсантъ»: Государству придется выбирать между инвестициями и ростом доходов россиян
В декабре президент РФ Владимир Путин дважды говорил о том, что именно в 2020 году доходы населения страны будут расти быстрее и увереннее, отмечает «Коммерсантъ».
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Происшествия
В Благовещенске снова «минируют» детсады
В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными, некоторые возвращаться отказались
На линии соприкосновения в Донбассе начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной.
Наука
Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи
Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Происшествия
В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Общество
Пресс-секретарь Путина назвал причину трагедии в Магнитогорске
Происшествия
WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода
Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.
Культура
На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Игры
В Epic Games Store раздают The Talos Principle
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Здоровье
Гонконгский и свиной грипп вернулись в Алтайский край
Зафиксированы четыре случая гриппа (В, А/H1N1/2009, А/H3N2/). Судя по штаммам, это гонконгский и свиной грипп.
Общество
Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах
Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
Общество
В России могут переименовать все гражданские самолеты
Политика
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича.
Шоу-бизнес
Бузова подтвердила роман с блогером Давидом Манукяном
Слухи о романе Бузовой с Манукяном ходят уже давно. Летом этого года блогер исполнил роль ее возлюбленного в новом клипе певицы «Лайкер».
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Авто
«АвтоВАЗ» поднимает цены на автомобили
В среднем на 2% подорожают с нового года автомобили Lada. При этом, компания еще не сообщила официально о повышении, а цены подняла.