Политика
КоммерсантъПутин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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Наука
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Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Происшествия
В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
Армия и оружие
Новейший истребитель Су-57 поставят в войска в два этапа
После завершения испытаний в ВКС начнут поступать и Су-57 с новейшими силовыми установками пятого поколения.
Футбол
«Монако» может уволить главного тренера Леонарду Жардима
Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим может покинуть свой пост уже в воскресенье, 29 декабря.
Экономика
Россия и Украина в Вене обсуждают договор о транзите газа в ЕС
Уполномоченные представители руководства компании «Газпром» вместе со своими коллегами из Украины присоединились к переговорам по транзиту газа в Евросоюз, проходящим в столице Австрии, городе Вена, об этом 29 декабря сообщил представитель российской корпорации в комментарии журналистам.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Политика
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев 27 декабря был вызван в МИД Польши.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Футбол
Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Происшествия
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Технологии
Двойные стандарты в экологии: Норвегия создала «экологичный корабль», но продолжает истреблять морских млекопитающих
Норвегия создала экологичный корабль в целях минимизации воздействия шума на окружающую среду, но при этом продолжила массовое истребление млекопитающих в Арктике.
Авто
Ford раскрыл дату выхода электрического кроссовера Mustang Mach-E
Общество
Москвичей ждет предновогодняя метель
В предстоящий понедельник, 30 декабря, москвичей и гостей столицы ожидает настоящая метель, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гаджеты
Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Культура
Лазарев и Лобода обнялись и помирились
Российские исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о своей ссоре, которая случилась летом на музыкальной премии «Муз ТВ».
Шоу-бизнес
Андрей и Кристина Черкасовы: «Первые месяцы беременности были тяжелыми»
Избранница звезды «ДОМа-2» не отрицает, что первые месяцы беременности дались тяжело.
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Биатлон
Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»
Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».