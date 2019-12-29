Политика
КоммерсантъПутин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
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Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
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В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
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Армия и оружие
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Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
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В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
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Политика
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Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Хоккей
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Хоккей
«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
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Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Политика
Ким Чен Ын призвал к «наступательным» мерам для безопасности КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными" мерами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
МИД Великобритании опубликовал список самых нелепых запросов
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало на своем сайте список самых нелепых запросов, которые поступали от граждан и иностранцев в текущем году.