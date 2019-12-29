Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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