Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Здоровье Названы полезные свойства красной икры Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.

Происшествия В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ Молодёжная сборная России потерпела поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

Экономика Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

Политика Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.

Происшествия Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута» Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Фигурное катание Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.

Происшествия В США самолет упал на жилой дом Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.