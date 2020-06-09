Политика
Газета.RuПутин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
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Меркель и Путин обсудили активизацию переговоров в «нормандском» формате
Комсомольская правдавчера в 11:04
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Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек
Областная газета 08 июня в 03:38
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 07 июня в 01:29
Здоровье
Врач рассказала, кому есть мороженое вредно
Известный врач объяснила, кому именно не стоит есть мороженое и чем это может грозить для здоровья человека.
МедиаПоток вчера в 04:52
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Экономика
ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров
Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Авто
Volkswagen начал производство нового кроссовера Nivus
Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
Автоновости дня вчера в 08:37
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Экономика
Дагестанским предприятиям, пострадавшим от коронавируса, спишут налоги
Дагестанские предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства, вошедшие в список пострадавших от коронавируса, получат списание налогов за второй квартал 2020 года.
Mirmol.ru 01:30
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания 08 июня в 10:27
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отменил матч со «Стоук Сити» из-за коронавируса
«Манчестер Юнайтед» отказался от проведения товарищеского матча против «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс 00:12
Экономика
Александр Бурков осмотрел площадки особой экономической зоны в Омске
Сегодня регион вышел на финишную прямую в формировании заявки в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны «Авангард».
Вечерний Омск. Неделя вчера в 07:29
Футбол
Шишкин, Дьяков и еще 7 футболистов покинули систему «Спартака»
Матч ТВ вчера в 11:33
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК 00:00
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
Телеведущий Соловьев назвал Ефремова убийцей
Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался об актере Михаиле Ефремове после ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 01:15
Армия и оружие
В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
ТАСС 01:09
Кино
Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять фильмов
Кинокомпания из Голливуда планирует выпустить пять фильмов в формате screenlife, продюсером которых выступит Бекмамбетов.
МИР 24 вчера в 20:24
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
Профиль вчера в 01:51