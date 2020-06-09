Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 12

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 29

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд. 55

Политика На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание. 31

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 407

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Путешествия Крым с 1 июля откроется для туристов С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. 134

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Происшествия В Воронеже иномарка насмерть сбила людей на тротуаре Иномарка, за рулем которой, как отмечают свидетели, находился молодой человек в полицейской форме, врезалась в магазин «Пятерочка», а перед этим сбила проходивших рядом людей. 3

Общество Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели Экономика Москвы к июлю выйдет на докризисные показатели до ввода ограничений из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 652

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,4K

Политика «Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии. 32

Общество «Социальный мониторинг» в Москве продолжит работать после отмены пропусков Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг".