Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
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Меркель и Путин обсудили активизацию переговоров в «нормандском» формате

Комсомольская правда11:04

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru13:36

Путин обсудил с Меркель положение дел в Сирии, Ливии и на Украине

ТАСС11:34

Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию

Российская газета11:23

Путин и Меркель обсудили коронавирус и ситуацию на Украине

РБК14:05

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Известия10:59

Путин и Меркель обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии

РИА Новости11:03
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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

РИАМО 14:40
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Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Газета.Ru 08:22
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
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Политика

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики

Rambler News Service 14:09
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Футбол

Левченко — о Широкове: «Когда футболист подстраивается, подлизывается, это вызывает абсолютное чувство отвращения»

Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, как политика влияет на спорт, раскритиковав экс-капитана сборной России Романа Широкова.
Sport24.ru 06:32
Политика

На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков

Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
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Культура

Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение

Аргументы и Факты 07:18
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
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Путешествия

Крым с 1 июля откроется для туристов

С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:13
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Происшествия

В Воронеже иномарка насмерть сбила людей на тротуаре

Иномарка, за рулем которой, как отмечают свидетели, находился молодой человек в полицейской форме, врезалась в магазин «Пятерочка», а перед этим сбила проходивших рядом людей.
Обозреватель Врн 14:40
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Общество

Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели

Экономика Москвы к июлю выйдет на докризисные показатели до ввода ограничений из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости 14:21
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,4K
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
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Армия и оружие

Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ

ИА Новороссия вчера в 08:41
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Хоккей

Генменеджер «Торпедо»: «Клуз – один из лучших центрфорвардов АХЛ, доступный под наш бюджет»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался о подписании контракта с форвардом Джастином Клузом.
Sports.ru 13:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
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Политика

«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы

Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
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Общество

«Социальный мониторинг» в Москве продолжит работать после отмены пропусков

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг".
ТАСС 13:52
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Армия и оружие

В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
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