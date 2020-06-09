Политика
Газета.RuПутин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
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Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
Политика
США разработают программу строительства ледоколов для Арктики
Rambler News Service 14:09
Футбол
Левченко — о Широкове: «Когда футболист подстраивается, подлизывается, это вызывает абсолютное чувство отвращения»
Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, как политика влияет на спорт, раскритиковав экс-капитана сборной России Романа Широкова.
Sport24.ru 06:32
Политика
На улицах в США заметили военных без опознавательных знаков
Как сообщает телеканал CNN, на многих хорошо вооруженных военных не было знаков отличия, а также они отказывались назвать себя и свое звание.
RuNews24.ru 13:27
Культура
Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение
Аргументы и Факты 07:18
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Путешествия
Крым с 1 июля откроется для туристов
С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:13
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Происшествия
В Воронеже иномарка насмерть сбила людей на тротуаре
Иномарка, за рулем которой, как отмечают свидетели, находился молодой человек в полицейской форме, врезалась в магазин «Пятерочка», а перед этим сбила проходивших рядом людей.
Обозреватель Врн 14:40
Общество
Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели
Экономика Москвы к июлю выйдет на докризисные показатели до ввода ограничений из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости 14:21
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Российская газета 09:22
Армия и оружие
Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ
ИА Новороссия вчера в 08:41
Хоккей
Генменеджер «Торпедо»: «Клуз – один из лучших центрфорвардов АХЛ, доступный под наш бюджет»
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался о подписании контракта с форвардом Джастином Клузом.
Sports.ru 13:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Политика
«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы
Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
Общество
«Социальный мониторинг» в Москве продолжит работать после отмены пропусков
Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг".
ТАСС 13:52
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25