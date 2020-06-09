Политика
Газета.RuПутин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
Политика
В Нидерландах опровергнута одна из версий крушения MH17
В Нидерландах опровергнута одна из версий крушения лайнера MH17.
Evo-rus.com 16:13
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Общество
Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters.
Коммерсантъ 20:37
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Футбол
Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
Спорт день за днем 10:14
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Кино
Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру 10:16
Происшествия
Источник рассказал о мотивах убийства Добрынина в Чите
Сумма займа составляла около 100 тысяч рублей, сообщил 9 июня «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией.
Московский Комсомолец Чита 06:20
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Общество
ВОЗ подтвердила смерть 400 тысяч человек от коронавируса во всем мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила смерть более 400 тысяч человек во всем мире от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:52
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Наука
Натуральные ткани могут быть гораздо опаснее синтетических
Натуральные ткани могут быть гораздо опасней синтетических. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:47
Кино
Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Политика
Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота
Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике.
РБК 15:30
Технологии
«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений
«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 07:33
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru вчера в 00:35
Футбол
Хавбека «Милана» Кастильехо ограбили, угрожая пистолетом в лицо
Полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо написал в своем Instagram, что сегодня он подвергся нападению грабителей.
Soccer.ru 13:27
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18