Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Меркель проводят встречу в Кремле

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле. Господин Путин поблагодарил канцлера за посещение российской столицы и заявил, что они сосредоточатся на обсуждении «наиболее острых» вопросов.
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Штеффен Зайберт
Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистТАСС вчера в 16:02

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