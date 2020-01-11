Политика
КоммерсантъПутин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле. Господин Путин поблагодарил канцлера за посещение российской столицы и заявил, что они сосредоточатся на обсуждении «наиболее острых» вопросов.
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Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистТАСС вчера в 16:02
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