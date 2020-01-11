Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле. Господин Путин поблагодарил канцлера за посещение российской столицы и заявил, что они сосредоточатся на обсуждении «наиболее острых» вопросов.

Путин и Меркель проводят встречу в Кремле

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Политика США ввели новые санкции против Ирана "Первым делом президент США издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную и горнодобывающую отрасли", - заявил Мнучин.

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