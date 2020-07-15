Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили реализацию Минских соглашений. В среду политики провели телефонный разговор, передает Hasepost со ссылкой на представителя правительства ФРГ. Главы государств говорили об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

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