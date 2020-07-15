Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейПутин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений

Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили реализацию Минских соглашений. В среду политики провели телефонный разговор, передает Hasepost со ссылкой на представителя правительства ФРГ. Главы государств говорили об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
Читать в источнике
Комментировать164

Подробнее о событии

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии

РБК09:33

Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину, Иран и Ливию

РЕН ТВ09:03

Путин и Меркель осудили идею Киева о пересмотре Минских соглашений

Газета.Ru09:55

Путин заявил Меркель о бесперспективности санкций против Ирана

Известия10:32

Путин заявил о бесперспективности санкционного давления на Иран

RT на русском10:15

В Кремле рассказали о деталях беседы Путина и Меркель

ТАСС10:13

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости09:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
158
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
174
Политика

Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст принял решение не участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает журнал Intelligencer.
Вечерняя Москва 10:04
1
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
131
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
702
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
342
Футбол

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей

RT на русском 12:59
Шоу-бизнес

Натали Портман ждет третьего ребенка

Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
ИА InterMedia 10:03
1
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
157
Политика

Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение

Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:13
1
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
201
Наука

Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

Evo-rus.com 04:17
12
Экономика

Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой

Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 06:35
7
Экономика

В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
RT на русском 12:04
25
Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
82
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Информация о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствует действительности.
Evo-rus.com 09:11
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
27
Финансы

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
3
Энергетика

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
Газета.Ru 12:17
1
Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Начались съемки фильма по игре Uncharted.
CT news 08:43
12
Хоккей

Макар, Кубалик и Куинн Хьюз вышли в финал борьбы за «Колдер Трофи»

21-летний Макар в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 50 (12+38) баллов при показателе полезности "+12" и 12 минутах штрафного времени.
Чемпионат 12:44
Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
105
Шоу-бизнес

Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом

Слово и Дело 10:43
1
Общество

Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога

Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
1
Армия и оружие

Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор

Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23
5
Общество

Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
15
Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

Как отмечает Tut.by со ссылкой на пояснение Минздрава, это означает, что прибывшие из России в Белоруссию граждане с 15 июля больше не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции.
РБК 13:06
5
Театры

Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова

Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
Шоу-бизнес

Дана Борисова восхитила фанатов честным фото в купальнике

Подписчики сразу обратили внимание на то, что в отличие от большинства инста-див прежде чем опубликовать фото Дана Борисова не использовала фотошоп, поэтому на фотографии прекрасно видно, что у телеведущей хоть и хорошая, но далеко не идеальная фигура: на ножках заметен целлюлит, а на животе излишки жирка.
Uznayvse.ru вчера в 14:14
2
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное