Политика
Общественная служба новостейПутин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений
Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили реализацию Минских соглашений. В среду политики провели телефонный разговор, передает Hasepost со ссылкой на представителя правительства ФРГ. Главы государств говорили об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
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Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Политика
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Американский рэпер Канье Уэст принял решение не участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает журнал Intelligencer.
Вечерняя Москва 10:04
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Футбол
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей
RT на русском 12:59
Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
ИА InterMedia 10:03
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:13
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Наука
Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
Evo-rus.com 04:17
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 06:35
Экономика
В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
RT на русском 12:04
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Информация о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствует действительности.
Evo-rus.com 09:11
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Энергетика
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
Газета.Ru 12:17
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Начались съемки фильма по игре Uncharted.
CT news 08:43
Хоккей
Макар, Кубалик и Куинн Хьюз вышли в финал борьбы за «Колдер Трофи»
21-летний Макар в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 50 (12+38) баллов при показателе полезности "+12" и 12 минутах штрафного времени.
Чемпионат 12:44
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Шоу-бизнес
Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом
Слово и Дело 10:43
Общество
Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога
Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор
Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян
Как отмечает Tut.by со ссылкой на пояснение Минздрава, это означает, что прибывшие из России в Белоруссию граждане с 15 июля больше не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции.
РБК 13:06
Театры
Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова
Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
Шоу-бизнес
Дана Борисова восхитила фанатов честным фото в купальнике
Подписчики сразу обратили внимание на то, что в отличие от большинства инста-див прежде чем опубликовать фото Дана Борисова не использовала фотошоп, поэтому на фотографии прекрасно видно, что у телеведущей хоть и хорошая, но далеко не идеальная фигура: на ножках заметен целлюлит, а на животе излишки жирка.
Uznayvse.ru вчера в 14:14