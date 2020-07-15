Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

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