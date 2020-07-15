Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии

РБК09:33

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости09:51

В Кремле рассказали о деталях беседы Путина и Меркель

ТАСС10:13

Путин и Меркель осудили идею Киева о пересмотре Минских соглашений

Газета.Ru09:55

Путин заявил Меркель о бесперспективности санкций против Ирана

Известия10:32

Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину, Иран и Ливию

РЕН ТВ09:03

Путин заявил о бесперспективности санкционного давления на Иран

RT на русском10:15
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Общество

Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Goroday.ru 13 июля в 17:20
2
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
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Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
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Политика

Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
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Происшествия

Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Путешествия

В АТОР оценили возможность полётов россиян за рубеж в ближайшее время

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что думать о покупке билетов в эти страны россиянам пока преждевременно.
Говорит Москва вчера в 06:37
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Политика

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
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Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
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Экономика

Госдума приняла во II чтении законопроект о переходном налоговом режиме для малого бизнеса

Госдума приняла в среду во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
ТАСС 08:11
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
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Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
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Футбол

IFAB продлил возможность делать 5 замен за матч до лета 2021 года

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил возможность действия правила пяти замен за игру.
Sport24.ru 10:17
Футбол

Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Московский "Спартак" в течение нескольких минут матча против "Ахмата" дважды стал жертвой системы VAR.Сначала арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной.
Soccer.ru 11:41
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту РФ

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ.
REGNUM 06:52
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

Красноярские астрономы сфотографировали комету «Неовайз»

Вести.Ru 05:15
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Политика

Жители Минска выстроились в очередь для подачи жалоб в ЦИК Белоруссии

Десятки жителей белорусской столицы образовали очередь у здания правительства, где находится Центризбирком республики.
News.ru 08:29
Происшествия

Центр «Досье»: Врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев

Центр «Досье» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, утверждает, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия

Две семьи из подъезда дома в Петербурге переселены после хлопка газа

РИА Новости 11:31
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Футбол

В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом

В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
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